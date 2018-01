Ginasta pode ficar fora da Olimpíada O ginasta espanhol Gervasio Deferr, campeão olímpico no salto sobre o cavalo, em Sydney, em 2000, e campeão mundial no solo, pode ficar fora da Olimpíada de Atenas, em 2004. Deffer teve resultado positivo para maconha em três antidoping realizados em 2002, o primeiro deles em Vitória (ESP), dia 12 de outubro, o segundo, na semana seguinte, em Paris (FRA) e o último, em dezembro, no Campeonato Mundial. O ginasta pode ser suspenso por até um ano. Em carta à Federação Internacional de Ginástica, Deferr admitiu ter usado maconha e pediu desculpas.