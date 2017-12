Ginasta se encontra com Marco Maciel O presidente em exercício, Marco Maciel, recebe às 14h30 a ginasta Daniele Hipólito que ganhou medalha de prata do mundial de ginástica olímpica realizada em Gant, na Bélgica, semana passada. O encontro vai ocorrer no Palácio do Planalto e contará com a participação do ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles.