Ginastas brasileiras na final da trave As ginastas brasileiras Daniele Hypólito e Camila Comin garantiram na tarde desta sexta-feira uma vaga nas finais da prova de trave da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo, que está sendo realizada no Riocentro. Daniele conseguiu a média de 8.900 pontos e ficou em segundo lugar na série eliminatória. Camila foi terceira, com 8.725 pontos. A melhor média da eliminatória foi da norte-americana Alicia Sacramone, que marcou 8.900 pontos.