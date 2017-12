Ginastas brasileiras na final do Mundial Com a vaga para a Olimpíada de Atenas já garantida, a equipe feminina do Brasil disputa nesta quarta-feira a final do Mundial de Ginástica Artística, em Anaheim, nos Estados Unidos. Daniele Hypólito, Camila Comin, Laís Souza, Caroline Molinari, Daiane dos Santos e Ana Paula Rodrigues se classificaram em 8º lugar, entre as 12 finalistas, e conseguiram a inédita vaga olímpica. Além da classificação da equipe para os Jogos de 2004, as ginastas brasileiras conseguiram vagas nas finais individuais do Mundial. Entre os homens, o Brasil não teve a mesma sorte. Com o 19º lugar - apenas os 12 primeiros estão garantidos -, a seleção masculina está fora da Olimpíada. Em compensação, Mosiah Rodrigues conseguiu a vaga individual para Atenas. Na sexta-feira, Camila Comin e Daniele Hypólito, respectivamente 19ª e 21ª colocadas na fase de classificação, fazem a final individual geral. Já no sábado e domingo acontecem as finais por aparelhos, com a participação de Daiane dos Santos no solo. Diego Hypólito também está na final individual por aparelhos, que acontece sábado e domingo. Ele disputará no salto sobre o cavalo e no solo. "A nossa missão era difícil, mas não impossível. A classificação para Atenas comprovou que o Brasil vem se firmando na elite da ginástica mundial", disse Daniele Hypólito, a principal ginasta do País.