Ginastas brasileiros caem no 1º dia da etapa de Melbourne da Copa do Mundo

Os brasileiros que participam da etapa de Melbourne da Copa do Mundo de Ginástica Artística não tiveram êxito no primeiro dia das eliminatórias. Nesta quinta-feira, Luís Porto e Gustavo Polato não conseguiram a classificação às finais nos aparelhos em que competiram.

Nas eliminatórias do solo, Luís Porto ficou na 11ª colocação com 11,733 pontos. O melhor desempenho foi do chinês Ge Shihao, com 14,033, enquanto o último classificado à final, em oitavo lugar, acabou sendo o filipino Carlos Edriel Yulo, com 13,066.

No cavalo com alças, Luís Porto terminou em 12º lugar, com 13,066 pontos, duas posições à frente de Gustavo Polato, que conseguiu 12,600. O líder do classificatório foi o taiwanês Chih Kai Lee, com 15,133, sendo que o japonês Kazuyuki Takeda ficou em oitavo, com 13,866.

Além de Polato e Porto, o Brasil também é representado na etapa de Melbourne da Copa do Mundo por Isabel Barbosa. O evento vai até domingo na Austrália.