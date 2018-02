Ginastas brasileiros embarcam para competição nos EUA Os brasileiros Laís Souza e Danilo Nogueira viajam nesta segunda-feira para disputar a American Cup, que será realizada na Filadélfia, Estados Unidos, na sexta e no sábado. Da competição participam apenas as equipes convidadas pela Federação Internacional de Ginástica. A formato de disputa será no sistema all-around ? os ginastas se exibem em todos os aparelhos. A competição é a primeira do ano no calendário da equipe brasileira. Por isso, atletas e técnicos esperam estrear com o pé direito. ?Eu me sinto muito bem. Espero conseguir mostrar tudo que sei e trazer medalhas para o Brasil já nesse começo de ano?, comentou Laís. A paulista de 17 anos teve frustrado seu sonho de chegar ao pódio no Mundial de Melbourne, na Austrália, em novembro passado. Na ocasião, quando ainda estava no aquecimento da competição, Laís sofreu uma queda das barras assimétricas e ficou de fora da competição. Nos Estados Unidos, estreará sua nova música no solo: ?Aquarela do Brasil?, de Ary Barroso. A atleta vem treinando a nova coreografia desde novembro do ano passado e garante que está preparada para a nova série. ?Eu me sinto feliz e bem fazendo a série. Gostei da música, da coreografia. Tudo se encaixou muito bem. Estou segura que farei boas apresentações com ela?, afirmou Laís. No masculino, Danilo Nogueira, que será o representante do País, garante que a competição será acirrada, pois só são convidados para participar do campeonato países de tradição na ginástica artística. ?O nível técnico vai ser bem alto e assim vamos poder ver e mostrar como estamos em relação aos outros.? Até o ano passado, apenas as meninas brasileiras era convidadas a participar da American Cup. A medalha de ouro de Diego Hypólito no solo, no Mundial de 2005, abriu as portas para a jovem equipe masculina.