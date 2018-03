Ginastas embarcam para Copa do Mundo Os brasileiros Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues e Michel Conceição embarcam nesta terça-feira para Cottbus, na Alemanha, onde disputarão a primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica, de sexta-feira a domingo. ?Durante esse tempo de preparação que tive em Curitiba pude aprimorar alguns movimentos e estou confiante de que poderei chegar entre os finalistas. Vou competir em três aparelhos (salto sobre cavalo, solo e cavalo com alças) e tenho esperança de que no solo eu possa até brigar por uma medalha?, disse Diego Hypólito.