Ginástica: americano pode perder ouro A Federação Internacional de Ginástica (FIG) vai rever as notas dadas pelos juízes na final masculina do concurso geral individual do torneio olímpico de ginástica artística, disputada na última quarta-feira e que deu a medalha de ouro ao norte-americano Paul Hamm. O italiano Bruno Grandi, presidente da entidade, convocou nesta sexta-feira, em caráter extraordinário, o Comitê Executivo da FIG para fazer ?a análise imediata do concurso completo masculino?, de acordo com o comunicado divulgado. Segundo informou a nota, ?no caso de terem sido cometidos erros na classificação, serão tomadas medidas adequadas imediatamente?. A FIG puniu nos últimos anos vários juízes por não pontuar de forma adequada os exercícios, mas na modalidade de ginástica ritmica, cuja avaliação é mais subjetiva do que na ginástica artística. Paul Hamm ganhou com 57.823 pontos e os sulcorea Kim Dae Eun e Yang Tae Young conquistaram a prata e o bronze, com 57.811 e 57.774 pontos, respectivamente. As medalhas foram decididas no último aparelho.