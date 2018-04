Ginástica artística chega ao Brasil As seis ginastas brasileiras que participaram da Olimpíada de Atenas desembarcaram nesta manhã de quinta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Foi a primeira vez que o Brasil levou aos Jogos Olímpicos uma equipe feminina completa, com Ana Paula Rodrigues, Camila Comin, Caroline Molinari, Daiane dos Santos, Daniele Hypólito e Laís Souza. Muitas pessoas pararam para cumprimentar as atletas, pedir autógrafos e dar parabéns pelo desempenho. As meninas conseguiram o melhore resultado do Brasil em olimpíadas, com o nono lugar na classificação geral por equipes. A gaúcha Daiane dos Santos, que ficou em quinto lugar nos exercícios de solo da ginástica artística dos Jogos de Atenas, disse que o País deu um grande passo no esporte. Depois de atender a imprensa, o grupo seguiu viagem para Curitiba.