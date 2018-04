Ginástica: Brasil ganha 6 medalhas Os irmãos Hypólito ? que foram ao Chile buscar pontos para o ranking e vaga na final da Copa do Mundo de Ginástica ? ganharam cinco medalhas, sábado à noite, na decisão por aparelhos da etapa de La Serena. Diego Hypólito conquistou medalha de ouro no solo, somando 9.675 pontos, à frente do húngaro Roberto Gal, prata (9.575), e do chileno Tomás González, bronze (9.525). Na etapa do Rio, em abril, Diego também havia ganho ouro no solo e no salto. No Chile, Diego ainda ficou com o bronze no salto, com 8.906 pontos. O búlgaro Filip Yanev (9.619) ganhou a prova, com o húngaro Robert Gal (9.294) em segundo. ?Foi muita emoção conquistar o segundo ouro no solo em Copa do Mundo. Espero que esse bom rendimento continue nas próximas etapas?, disse Diego. Daniele Hypólito, 12ª colocada em Atenas, o melhor resultado do Brasil na final olímpica individual geral, ganhou três medalhas no Chile, duas de prata, no solo e nas paralelas, e uma de bronze, na trave. Nas paralelas assimétricas, somou 9.000 pontos. A campeã foi a holandesa Laura Van Leeuwen (9.350) e a americana Elizabeth Tricase levou o bronze (8.650). No solo, Daniele ganhou prata (9.225), na prova vencida pela americana Carly Janiga (9.356) e com Marcia Newby, também dos EUA, em terceiro (8.625). Na trave, Daniele foi a terceira (8.400). A eslovena Zuzana Sekerova a campeã (9.000) e a americana Carly Janiga a segunda colocada (8.525). ?Gostei dos resultados. Os pontos que conquistei serão fundamentais para conseguir uma vaga na final da Copa do Mundo.? A sexta medalha do Brasil foi ganha por Merly de Jesus, bronze, no salto (8.663 pontos). As próximas etapas da Copa do Mundo serão Glasgow (ESC) e Ghent (BEL), em outubro e novembro, com a final em Birmingham (ING), no mês de dezembro.