Ginástica: Brasil poderia sediar final O Brasil é apontado como favorito pela Federação Internacional de Ginástica a sediar em 2006 a finalíssima da Copa do Mundo de Ginástica Artística - realizada a cada dois anos, com os melhores ginastas de cada aparelho. A Confederação Brasileira de Ginástica, no entanto, não apresentou candidatura. "É uma fortuna. Precisaríamos de uns R$ 5 milhões. A etapa de São Paulo da Copa custou R$ 900 mil", justificou Vicélia Florenzano, presidente da CBGin. Na final do ano passado, em Birmingham, Inglaterra, Diego Hypólito e Daiane dos Santos conquistaram ouro no solo.