Ginástica: brasileiros vão bem no Mundial A equipe brasileira começou muito bem a Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, que está sendo realizada em Cottubs, na Alemanha - a primeira etapa da temporada 2004. Nesta sexta-feira, no primeiro dia de provas qualificatórias, Daiane dos Santos, Ana Paula Rodrigues, Diego Hypólito e Michel Conceição garantiram vaga nas finais. O destaque ficou para Daiane, que confirmou o favoritismo e ficou em primeiro na prova de solo. Com 9.675 pontos ela superou a romena Catalina Ponor ( 9.575), que ficou em segundo. A também romena Florica Leonida foi a terceira colocada, com 9.425. Daiane foi quarto na prova de salto e também garantiu vaga na final. A brasileira não se classificou nas paralelas (ficou em 9º e só as oito primeiras entram) e na trave (17º). Com 8.700 pontos, Ana Paula Rodrigues ficou em oitavo e vai à final na trave. As outras finais vieram no masculino. Diego Hypólito garantiu sua vaga ao ficar em segundo no salto sobre cavalo e Michel Conceição foi oitavo no solo. No sábado acontecerão as finais no salto, paralela feminina, solo, cavalo com alças e argolas masculina. No domingo acontecem as finais femininas no solo e trave e as finais masculinas no salto, paralela e barra fixa. As finais serão transmitidas pelo Sportv. Sábado a partir das 10h, pelo Sportv 2 (canal 38) e no domingo a partir das 11, no Sportv (canal 39).