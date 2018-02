Ginástica: Copa do Mundo começa sexta As ginastas Laís Souza e Ana Paula Rodrigues, da seleção brasileira de ginástica artística, já estão na Alemanha para a primeira etapa da Copa do Mundo, em Cottbus, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo. Serão sete etapas ao todo. Daiane dos Santos, campeã mundial de solo, vai poupar o joelho direito, que já foi operado duas vezes. Suas prioridades na temporada são a etapa brasileira da Copa do Mundo, de 8 a 10 de abril, em São Paulo, e o Mundial de Melbourne, em novembro.