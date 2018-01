Ginástica: Diego Hypólito e Laís vão à final em Lyon Diego Hypólito garantiu neste sábado vaga em duas finais na etapa de Lyon (França) da Copa do Mundo de Ginástica. Ele vai disputar o título de campeão neste domingo (à partir das 6h30, com SporTV) no solo e no salto. Ele e Laís de Souza (no salto) são os brasileiros presentes nas decisão, pois Luiz Augusto dos Anjos não conseguiu classificação em nenhuma das modalidades. O desempenho de Hypólito foi excelente no solo. Ele terminou em primeiro lugar com a nota 15.900, com boa vantagem sobre o segundo colocado, o romeno Marian Dragulescu, que tirou a nota 15.700. Luiz Augusto dos Santos também disputou esta prova e ficou na 25.ª colocação, com a nota 13.850. Já no salto Diego Hypólito foi o quarto colocado na eliminatória, com a nota 16.025. O melhor ginasta foi justamente Marian Dragulescu, que tirou 16.525. Ambos são os favoritos para vencer neste domingo. As outras provas que Luiz Augusto dos Anjos disputou foram o cavalo com alça, onde foi o 32.º, e a barra fixa, onde conseguiu seu melhor desempenho: 10.º. Mas terá que assistir às finais na arquibancada. Já Laís Souza garantiu a vaga na final do salto, com a oitava colocação (nota 13.812). A vencedora da classificatória foi a chinesa Cheng Fei, com 14.987 pontos. Nas outras provas que disputou, Laís ficou em nono nas barras assimétricas e no solo e foi apenas a 12.ª na trave.