Ginástica disputa Copa do Mundo em Lyon Começa sábado e termina domingo em Lyon, na França, a terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Nesta sexta serão realizadas as eliminatórias de todos os aparelhos, nas categorias feminino e masculino. As finais acontecem no domingo, com transmissão ao vivo do canal Sportv, a partir das 6h30 (horário de Brasília). Oleg Ostapenko, técnico da equipe brasileira permanente, definirá os aparelhos que os atletas irão competir. Daiane dos Santos, campeã no solo da etapa de Cottbus, na Alemanha, realizada no último fim de semana, entra mais uma vez como favorita no solo e deve se apresentar no salto sobre o cavalo, pois terminou em quarto, na etapa alemã. Com o resultado no solo, Daiane subiu da terceira para primeira posição do ranking da Federação Internacional de Ginástica (FIG), entre as 54 melhores ginastas do mundo no solo, com 215.50 pontos, seguida pela espanhola Elena Gomes (199.50) e pela russa Svetlana Khorkina (129.50). Daniele Hypólito, campeã na trave da etapa de Cottbus, em 2002, deverá competir nos aparelhos solo e trave, assim como a novata Ana Paula Rodrigues. No masculino, Michel Conceição, não participará da etapa francesa, pois ainda se recupera da entorse no tornozelo, que o impediu de se apresentar na final do solo, em Cottbus. Já Diego Hypólito, recupera-se de uma forte gripe. "Ainda não estou 100% recuperado, mas estou em melhores condições para brigar por uma medalha no salto e no solo." Em Cottbus, ele terminou em sétimo no salto sobre o cavalo, mas havia se classificado com a segunda melhor nota. Mosiah Rodrigues, único ginasta brasileiro a garantir vaga na Olimpíada de Atenas, em agosto, não foi bem, terminou em 14º na barra fixa e 23º nas paralelas e deve repetir os aparelhos, na França.