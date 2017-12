Ginástica: Equipe brasileira em cinco finais na Rússia As ginastas brasileiras Daiane dos Santos e Laís Souza garantiram a participação nas finais da etapa de Moscou da Copa do Mundo de Ginástica, na Rússia. Daiane ficou em primeiro lugar no solo e em sétimo nas traves paralelas. Já Laís ficou em segundo no solo (empatada com Daniele Hypólito) e na trave e em quarto no salto. ?Foi um resultado excelente?, comemorou Eliane Martins, coordenadora técnica da Confederação Brasileira de Ginástica. A única baixa foi Daniele Hypólito, com uma queda que a eliminou nas traves paralelas, ficando fora da disputa do título nesta prova. Entre os homens, Adan Santos conquistou o melhor resultado. Terminou em 5º no salto e poderá conquistar uma medalha logo em sua primeira participação em eventos internacionais. As finais serão exibidas ao vivo pelo SporTV a partir das 3h50 desta sexta-feira.