Ginástica: EUA vencem; Brasil é 8º Apesar de bastante desfalcada, a equipe feminina dos Estados Unidos conquistou na noite desta quarta-feira, pela primeira vez, a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Anaheim (EUA). Sem três titulares, entre elas Courtney Kupets, campeã mundial nas paralelas assimétricas, a equipe americana venceu ao alcançar 112,573 pontos. As norte-americanas superaram com folga a equipe romena, que defendia o título e que já havia conquistado o Mundial por cinco vezes. A Romenia ficou em segundo, com 110,833. Em terceiro apareceram as australianas, com 110,335 pontos. A equipe brasileira, que pela primeira vez havia chegado a uma final, terminou na oitava posição. A competição estava dividida em quatro fases, nas quais as equipes, de duas em duas, competiam em diferentes aparelhos. Classificação da final feminina por equipes: 1.- Estados Unidos 112.573 pontos 2.- Romênia 110.833 3.- Austrália 110.335 4.- China 110.259 5.- Espanha 109.722 6.- Rússia 108.985 7.- Ucrânia 108.235 8.- Brasil 107.297