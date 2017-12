Ginástica: experiência prevalece no mundial Os veteranos foram os protagonistas do Mundial de Ginástica em Anaheim, na Califórnia que terminou hoje. Oxana Chusovitina, do Uzbequistão, de 28 anos, venceu na prova individual por aparelhos, no salto sobre o cavalo, deixando para trás a coreana Kang Yun Mi e a russa Elena Zamolodchikova. "Este é um triunfo da experiência sobre a juventude e demonstra também que a idade avançada pode nos ajudar a vencer. Este esporte não é para crianças", afirmou Oxana. Na sexta-feira, foi a vez da russa Svetlana Chorkina, de 24 anos - 19 vezes campeã mundial e européia e também bicampeã olímpica - vencer pela terceira vez a prova individual geral, com um duelo emocionante com a norte-americana Carly Pattersson. Depois da boa campanha no Mundial, Oxana e Svetlana já pensam na Olimpíada de Atenas/2004, onde prometem novamente dar trabalho às ginastas mais novas. Especialista nas paralelas, Svetlana aproveitou para dar um recado às suas adversárias mais jovens. "De uma Chorkina não se ganha tão facilmente", afirmou. O búlgaro Jordan Jovtchev, de 30 anos, aumentou seu quadro de medalhas ao vencer no solo e nas argolas. No solo, ele terminou empatado (9.762 pontos) com o norte-americano Paul Hamm. Hoje à noite, Daiane dos Santos e Diego Hypólito, do Brasil, disputam as finais no solo e no salto sobre o cavalo, respectivamente.