Ginástica: Famílias ansiosas por volta Os pais de Daiane dos Santos e dos irmãos Daniele e Diego Hypólito estão tão ansiosos pelas férias dos ginastas quanto eles próprios. Só agora é que as famílias e amigos poderão curtir os atletas sem a correria de uma temporada marcada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Os três desembarcam na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro (RJ), após a grande final da Copa do Mundo, na Inglaterra. Na casa de Daiane, em Porto Alegre, dona Magda e seu Moacir não prepararam nenhum tipo de festa de recepção para a filha, medalha de ouro no solo. "A ?Dai? não gosta muito de surpresa. Acho que o que ela mais quer é chegar em casa e poder ficar com a gente e os amigos dela. Nunca sabemos quantos dias ela vai ficar em casa. Depende do calendário dos treinos", conta o pai da atleta. Moacir conta que Daiane vai chegar em casa e pedir um prato simples para Magda: "A Dai é muito simples, adora um estrogonofe. Acho que fora isso ela só vai querer descansar." Diego Hypólito também foi ouro no solo (seu quinto consecutivo na temporada), enquanto Daniele não ganhou medalha. Mas os dois receberão o mesmo carinho de dona Geni. A mãe vai se desdobrar para atender a todos os pedidos dos filhos. "Quero levar os dois para almoçar. A Dani deve querer comida japonesa e o Diego vai preferir pizza, batata frita..." "Quando eles chegarem aqui no Rio ainda devem ter compromissos com os patrocinadores. A gente não conversou sobre nenhum programa para fazermos juntos. Acho que o Flamengo e a Prefeitura (do Rio) vão querer fazer alguma homenagem para os dois", prevê Geni. Mãe coruja, ela deixa escapar: "Queria muito saber quando serão as férias das crianças...". Diego tem 18 anos e Daniele, 22.