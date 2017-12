Ginástica faz seletiva em Curitiba Começa nesta sexta-feira, no Centro de Capacitação Esportiva em Curitiba, o treinamento para a seletiva nacional de ginástica artística, que acontece no sábado. A competição vai indicar as três ginastas que irão representar o Brasil nas etapas da Copa do Mundo: nos dias 6 e 7 de março em Cottbus, Alemanha; em 13 e 14 de março em Lyon, França; e de 30 de março a 4 de abril no Rio de Janeiro. De 15 a 21 de março acontecerá um evento teste em Atenas, na Grécia, onde todas as ginastas participarão. Entre as favoritas para representar o País estão Daiane dos Santos, Daniele Hypólito e Camila Comin, além de Ana Paula Rodrigues, Merly de Jesus, Laís Souza, Taís Silva e Caroline Molinari.