Ginástica feminina do Brasil disputa Pan de olho no Mundial As ginastas brasileiras vivem a expectativa de disputar dois torneios importantes num curto período de tempo e admitem que os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro servem de preparação para o Mundial de Stuttgart, na Alemanha. Após o Pan, em julho, a ginástica encara na seqüência o Mundial, no dia 1.º de setembro, competição classificatória para a Olimpíada de Pequim, em 2008. "O Mundial é o objetivo principal porque a gente quer a vaga da equipe para Pequim no ano que vem", disse Daiane dos Santos. As 12 primeiras equipes se classificam para os Jogos. No Mundial do ano passado, o Brasil ficou em 7.º lugar. "A gente quer melhorar nossa posição. O Pan serve para treinar numa competição grande antes do Mundial, isso vai ser importante", completou Daiane, campeã mundial do solo em 2003. Mesmo deixando o Pan em segundo plano, o fato de o evento acontecer no Brasil anima as ginastas. "Como a competição é na nossa casa, a gente sempre quer mais, sempre se dedica mais. Queremos melhorar o resultado, fazer bonito aqui dentro. Vamos dar o máximo", comentou Daiane. Em busca de várias medalhas Por sua vez, Daniele Hypólito acredita que o Brasil tem chance de conquistar várias medalhas no Rio, após as duas de prata e as duas de bronze obtidas em Santo Domingo, em 2003. "O Brasil tem grandes chances. A gente vai tentar fazer nosso melhor. Estamos crescendo", afirmou Daniele, que citou como principais adversárias as equipes dos Estados Unidos, Canadá e Cuba. A supervisora de seleções da Confederação Brasileira de Ginástica, Eliane Martins, disse que a equipe para o Pan será formada por uma mescla de atletas experientes e novatas. Para ela, o ouro por equipe será "bastante difícil" porque os Estados Unidos estarão com suas principais atletas. Uma das representantes da nova geração é Jade Barbosa, que disse se sentir mais confiante para as competições, depois de ter disputado as etapas de Paris e Cottbus da Copa do Mundo, este ano. Em Cottbus, a atleta de 15 anos levou a medalha de prata no salto.