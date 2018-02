Ginástica feminina ganha patrocínio Entusiasmo é o que não falta às atletas da ginástica olímpica feminina, que treinam em Curitiba. "Estamos 100% preparadas para as olimpíadas", afirma a campeã mundial em solo Daiane dos Santos. "No nível que estamos, temos medalha garantida", reforça Daniele Hypolito. Um entusiasmo que recebeu mais uma injeção de recursos na tarde desta segunda-feira com a assinatura de um patrocínio da Brasil Telecom à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). "Todos vão ganhar com isso", diz a gaúcha Daiane, que já tem patrocínio individual da mesma empresa. "Dá mais tranqüilidade, principalmente para as que ainda não têm patrocínio individual." A ginasta mais badalada no momento no Brasil revela que não terá novidade para as provas olímpicas, apenas um aperfeiçoamento dos exercícios que a elevaram a primeira do mundo em Anaheim, na Califórnia. Daniele já se adaptou novamente à vida e ao treinamento em Curitiba, depois de passar uma temporada no Rio de Janeiro. "É muito legal unir-me de novo ao grupo." A supervisora de seleções da CBG, Eliane Martins, é mais efusiva. "Para uma atleta de alto nível é difícil treinar sozinha", diz. "Tem que ter competitividade nos treinos e, ao mesmo tempo, é preciso ter amigas ao lado para estimular, pois os treinamentos são pesados." A ginasta carioca não encara como "peso" a grande expectativa que tem sido levantada em relação ao desempenho da ginástica olímpica. "Sabemos o quanto podemos levar de responsabilidade para as olimpíadas", afirma. "Nós já ganhamos uma medalha simplesmente por estarmos levando uma equipe para as disputas." Para Daniele, que também tem patrocínios individuais, a entrada de mais uma empresa destinando recursos à seleção é importante. "A gente sabe que não está aqui somente porque gosta disto, mas também porque recebe para fazer isto." A Brasil Telecom pretende patrocinar a CBG até 28 de fevereiro do próximo ano, com valores não revelados. Além disso, haverá patrocínio para três eventos no segundo semestre: campeonato interclubes, desafio internacional e show de ginástica. Segundo a presidente da CBG, Vicélia Florenzano, dos recursos investidos pelos patrocinadores, 40% são destinados às atletas, que recebem de acordo com seus próprios esforços nos treinamentos e competições. Do restante, 30% vão para um fundo da confederação, que estimula a ginástica como um todo e não apenas a seleção feminina, e 30% serão utilizados na melhoria da infra-estrutura com construção de piscina e sauna.