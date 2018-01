Ginástica feminina inicia treinamentos De olho na Olimpíada de Atenas/2004, a equipe feminina permanente de ginástica olímpica se reapresentou nesta segunda-feira pela manhã no Centro Nacional de Treinamento em Curitiba sob o comando do técnico ucraniano Oleg Ostapenko. A equipe masculina se reunirá em janeiro. São sete horas diárias de treinamento - das 8h30 às 13h e das 16h às 18h30 - com folgas nas tardes de quarta-feira e domingo. A gaúcha Daiane dos Santos foi surpreendida ao chegar no ginásio de treinamento com um banner de boas-vindas e agradecimento pela medalha de ouro conquistada no Mundial em Anaheim, em agosto, nos Estados Unidos. ?O mais difícil a equipe feminina conseguiu no Mundial, que foi a classificação para a Olimpíada. Agora vamos nos dedicar muito aos treinos em busca de uma medalha olímpica", disse Daiane. Além dos treinos diários, competições no Brasil e no exterior estão nos planos da Confederação Brasileira de Ginástica para manter o alto nível técnico das ginastas. O calendário ainda será definido pela CBG e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.