Ginástica: Formada Seleção permanente Vinte e oito meninas de todo o País passaram no fim de semana pela peneira da Confederação Brasileira de Ginástica, em Curitiba. Onze foram selecionadas para integrar a equipe olímpica permanente de ginástica artística, que treina com o técnico ucraniano Oleg Osthapenko. Todas têm pelo menos 17 anos e se juntarão a Daiane dos Santos, Camila Comin, Laís Souza, Daniele Hypólito, Ana Paula Rodrigues e Merly de Jesus, ginastas que já fazem parte da equipe. Das 11 garotas, três são paulistas: Roberta Monari, do Pinheiros; Maíra Silva, da Guaru, e Milena Megumi, da Academia Yashi. Outras três são cariocas: Thaís de Almeida, Jade Barbosa e Thamires Araújo, todas do Flamengo. Ainda há três paranaenses: Ana Cláudia Silva, Ethiene Franco e Khiuani Dias, da Associação Sanepar. E duas gaúchas, como Daiane dos Santos: Bruna da Costa e Adrian Gomes. A nova equipe, que passou por avaliação médica e física, terá como meta os Jogos Pan-Americanos do Rio/2007, o Mundial Pré-Olímpico/2007, além da Olimpíada de Pequim/2008, com várias participações em eventos internacionais. As atletas se apresentarão no próximo sábado em Curitiba. As reservas Caroline Oliveira, Bárbara Efigênio, Ytalla Xavier e Juliana Santos continuam treinando nos clubes e seguirão para o Centro de Treinamento em Curitiba a cada dois meses, para avaliações.