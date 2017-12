Ginástica: Laís Souza é bronze no salto Mais uma ginasta brasileira começa a despontar no cenário internacional. Laís Souza conquistou neste domingo sua primeira medalha na Copa do Mundo de Ginástica, na etapa de Stuttgart. Laís ganhou o bronze no salto sobre cavalo. A brasileira foi a quarta a se apresentar na final e recebeu 9.218 - nota mais alta do que havia recebido nas eliminatórias da sexta-feira, de 9.137. Com apenas 15 anos, Laís foi superada apenas pelas russas, consideradas grandes nomes do salto sobre cavalo. A medalha de ouro ficou com Elena Zamolodchikova, com 9.343, seguida da compatriota Anna Pavlova, que somou 9.381 pontos. O Brasil encerrou sua participação na etapa de Stuttgart da Copa do Mundo com outras duas medalhas de bronze de Daiane dos Santos, que sábado ficou em terceiro no solo e nas barras assimétricas. Ela, Daniele e Diego Hypólito já se preparam para a grande final da competição, nos dias 11 e 12 de dezembro, em Birmingham, na Inglaterra. A finalíssima reunirá apenas os oito melhores ginastas em cada prova. Daiane competirá no solo, Daniele disputa solo, assimétricas e trave, e Diego competirá no salto sobre cavalo e solo.