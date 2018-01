Ginástica masculina busca seu espaço Chegou a vez dos meninos na ginástica olímpica. Acontece neste sábado a abertura do Circuito Brasil Olímpico, na Praia do Gonzaga, em Santos, a partir das 17 horas. Para a supervisora da seleção olímpica, Eliane Martins, a ginástica masculina está em desenvolvimento. ?Os recursos da Lei Piva e do Programa Solidariedade Olímpica do COI, rendem ajuda de custo aos atletas, que podem se dedicar com mais afinco ao esporte.?