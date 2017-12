Ginástica masculina cresce com Diego O cenário da ginástica artística masculina do Brasil já está mudando com a inédita medalha de ouro de Diego Hypólito no Mundial de Melbourne, na Austrália, encerrado no último domingo. Pela primeira vez a equipe masculina foi convidada para participar da American?s Cup, em março de 2006, nos Estados Unidos. Enquanto isso, as meninas lideradas por Daiane dos Santos sequer foram lembradas. ?Sem dúvida, foi o Mundial dos meninos. Precisávamos de um ícone no masculino. Vamos torcer agora por investimento?, pediu Vicélia Florenzano, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, no desembarque da equipe brasileira nesta terça-feira, em São Paulo. Por enquanto, só a equipe feminina tem patrocínio. Vicélia Florenzano, inclusive, fez uma previsão otimista. Para ela, Diego Hypólito será ?campeão olímpico em Pequim/2008?, o que representaria outro feito inédito para a ginástica brasileira.