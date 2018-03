Ginástica mostra força em Atenas Principalmente por causa do gingado e técnica de Daiane dos Santos, a ginástica brasileira começa nesta quarta-feira a mostrar sua força em Atenas, o mesmo local onde serão realizados os Jogos Olímpicos, em agosto. Pela primeira vez os ginastas do País receberam convite para participarem do Torneio Internacional de Ginástica, um evento-teste, que reunirá os 12 países classificados entre esta quarta e domingo. Dos 12 países classificados para a Olimpíada, oito estavam nesta terça na Grécia. Integram a equipe brasileira as ginastas Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Camila Comin, Ana Paula Rodrigues, Caroline Molinari e Laís Souza, acompanhadas da supervisora de seleções, Eliane Martins. "Este evento servirá para avaliarmos o nível das equipes que estarão na Olimpíada, bem como para nossas ginastas se familiarizarem com a estrutura dos Jogos", afirma a dirigente. Sobre a capital grega, Eliane ressaltou que existem muitas deficiências que vão desde as obras até o transporte para o local do evento. A presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Vicélia Florenzano, também falou sobre a importância desse torneio. "O evento é de suma importância para o Brasil, pois será a oportunidade do técnico Oleg Ostapenko avaliar as demais equipes e assim poder saber se precisará ou não mudar os métodos e estratégias de treinamento da equipe brasileira." Daniele, que ficou em quinto na prova de trave da etapa de Lyon da Copa do Mundo, está empolgada. "Teremos o privilégio de conhecer as instalações do Complexo Esportivo de Atenas e testar a aparelhagem oficial dos Jogos Olímpicos. Neste evento teste vamos enfrentar as maiores potências da ginástica mundial e isto servirá de estímulo em nossa preparação." Nesta quarta-feira, as provas classificatórias começam ao meio-dia (horário de Brasília). Desta competição saem as 24 melhores ginastas individual geral, as 8 equipes classificadas para as finais e as oito finalistas por aparelhos. Na quinta-feira pela manhã será realizada a final por equipes às 16h30, e no fim de semana, as finais por aparelho - sábado haverá as finais de salto e paralela e domingo, as finais na trave e solo. O desembarque da equipe feminina de ginástica olímpica no Brasil está previsto para a próxima terça-feira. Com exceção de Daniele Hypólito, as demais ginastas retornam a Curitiba, onde deverão continuar os treinos até dia 27, data prevista de embarque para o Rio de Janeiro, onde se concentrarão para a Copa do Mundo, de 2 a 4 de abril no Rio de Janeiro. Das ginastas que representam o Brasil, apenas três serão selecionadas para participar oficialmente da etapa brasileira da Copa do Mundo. Outras três participarão do evento como convidadas. A equipe brasileira de Ginástica Rítmica (GR), também participará de um evento-teste em Atenas, a partir da próxima segunda-feira. O convite também é inédito para o Conjunto de GR do Brasil. O conjunto será formado por Ana Maria Maciel, Dayanne Camillo da Silva, Fernanda Cavalieri, Jeniffer Oliveira, Larissa Barata e Tayanne Mantovaneli, sob coordenação da técnica Bárbara Laffranchi e da auxiliar técnica Camila Ferezin.