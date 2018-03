Ginástica obtém quinto lugar em Atenas A equipe brasileira de ginástica ficou em quinto lugar nesta quinta-feira na final por equipes - participam as oito melhores -, no Torneio Internacional de Atenas, evento-teste para Olimpíada, em agosto. Nas eliminatórias, as brasileiras se classificaram na sexta posição, com 141.333 pontos, atrás do Canadá. Nesta quinta, porém, subiram uma posição: somaram 107.159, contra 106.609 do Canadá. A final foi vencida pela equipe da Rússia, com 111.970, seguida pela China - que havia se classificado com a melhor nota -, com 110.460 e pela Espanha, com 109.322. Daiane dos Santos teve a maior nota entre as brasileiras, ao obter 9.412 no solo, segunda melhor nota no geral, atrás apenas da espanhola Patrícia Moreno, com 9.500. Lais Souza e Camila Comin tiraram apenas 8.500 e o Brasil ficou em sexto, mesma posição do salto e da barra. Nas paralelas, as brasileiras conseguiram a segunda melhor pontuação no geral, atrás das russas. No fim de semana, serão realizadas as finais individuais por aparelhos, mas não contará com nenhuma brasileira. Daiane obteve a melhor classificação, terminando na 12ª posição, no solo. O fraco resultado de Daiane foi justificado pela supervisora da equipe permanente de ginástica, Eliane Martins. Ela disse que os árbitros não consideraram o movimento cadete com pirueta apresentado por Daiane, além de ela ter de desequilibrado e perdido a ligação de dois movimentos seguidos. O cansaço também foi outro fator apontado por Eliane, pois Daiane ?emendou? duas etapas da Copa do Mundo: Cottbus, na Alemanha e Lyon, na França.