Ginástica: Oleg Ostapenko renova até 2008 O técnico ucraniano Oleg Ostapenko vai orientar a equipe brasileira de ginástica até final de 2008. A renovação do contrato do treinador foi feita no início da tarde deste sábado depois de uma reunião de pouco mais de 1 hora com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, no Centro de Convenções do Riocentro, em Jacarepaguá, onde está sendo disputada a 3ª etapa da Copa do Mundo de Ginástica. A presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Vicelia Florenzano, comemorou muito a prorrogação do contrato do treinador, apontado como um dos principais reponsáveis pela evolução da ginástica no Brasil. Oleg Ostapenko está no comando da seleção brasileira desde 2001 e recebia os salários por meio de um programa de doação do Comitê Olímpico Internacional (COI), denominado de Solidariedade Olímpica. Ele ganhava aproximadamente US$ 3 mil por mês. Neste domingo haverá uma entrevista coletiva em que serão divulgados detalhes do novo contrato. Ostapenko disse ter ficado satisfeito com a renovação e acrescentou que desde o início das negociações mostrou que sua intenção era a de permanecer no Brasil.