Ginástica olímpica agita Curitiba A seleção brasileira permanente de ginástica participa neste final de semana, em Curitiba, do Torneio Internacional Feminino de Ginástica Olímpica, com a presença de equipes dos Estados Unidos e da Ucrânia. A competição, que terá 24 atletas dos três países, marca o retorno da brasileira Daiane dos Santos, que se contundiu gravemente no joelho em fevereiro. ?Estou confiante em ter um bom desempenho?, disse a gaúcha de 19 anos. No sábado, as provas começam às 15h30 e no domingo, às 10 horas, no Clube Curitibano.