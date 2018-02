Ginástica otimista para o Pré-Pan Nem mesmo a ausência da principal ginasta brasileira, Daiane dos Santos, tirou o estímulo da seleção brasileira, que no sábado e domingo disputa o Pré-Pan de Ginástica Artística ? torneio que classificará seis países aos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. O clima é de confiança na equipe formada por Daniele Hypolito, Camila Comin, Jade Barbosa e Ana Paula Rodrigues que nem sequer rejeitou o rótulo de favorita ao título da competição. ?A Daiane (poupada para o Mundial da Austrália, em novembro) faz falta, mas o elenco é muito forte, bem nivelado tecnicamente. Atualmente, a seleção tem substitutos à altura para qualquer ginasta?, disse Daniele, a mais experiente da equipe. A expectativa para o Pré-Pan, segundo ela, é a melhor possível. ?O Brasil tem totais condições de se classificar aos Jogos Pan-Americanos, de 2007?. Daniele, porém, não quer cantar vitória antes do tempo. Acredita que o otimismo não pode ser confundido com desrespeito aos adversários. ?O negócio é trabalhar e melhorar sempre, sem relaxar. Até porque a gente pode falhar na hora da competição, mas prefiro pensar positivo: dará tudo certo?. A performance de Daniele nos exercícios de solo, durante o Pré-Pan, ainda não será sob o som de sua nova música, ?Cidade Maravilhosa?, o hino da cidade do Rio de Janeiro, composta pelo carioca André Filho. A novidade somente deve ser lançada no Mundial da categoria, em novembro. Sob a justificativa de que era arriscado inovar, há pouco tempo do início desta competição classificatória, Daniele manteve a música ?Rock you like a hurricane?, do grupo Scorpions, em sua apresentação. ?Já faço as coreografias dessa canção há três anos. Ou seja, já as conheço de cor e salteado?. No Pré-Pan, os cerca de 250 atletas de 18 países competirão obrigatoriamente em todos os aparelhos, sendo consideradas as três melhores notas de cada ginasta. A premiação será por equipe, individual geral e individual por aparelho. Menos badalada, a seleção masculina também tem realizado seus treinamentos no Riocentro. A equipe é formada por Mosiah Rodrigues, Paulo Márcio Pena, Paulo Afonso Souza Jr. e Danilo Nogueira.