Ginástica realiza o Pré-Pan em Vitória A equipe brasileira de ginástica rítmica desportiva começa neste sábado a disputa do Pré-Pan, no Clube Álvares Cabral de Vitória, no Espírito Santo, a partir das 10 horas, com transmissão ao vivo da SporTV. As provas são de conjuntos (três arcos e maças) e individuais (maças e fitas). Nesta sexta-feira, foram disputadas as eliminatórias. A final por aparelhos será no domingo. Participam mais de 70 ginastas de Brasil, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Cuba, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México e Venezuela. Dos 11 países, oito disputam as provas individuais e de conjuntos ? Bolívia, Estados Unidos e Guatemala competem apenas no individual. Classificam-se para os Jogos Pan-Americano do Rio de Janeiro/2007 os cinco primeiros conjuntos colocados, além de os seis primeiros países nas provas individuais. A equipe brasileira é formada por dez atletas. Ana Paula Scheffer, de 15 anos, é um dos destaques. Ela compete no individual geral, que reúne os quatro aparelhos: corda, bola, maça e fita. As garotas treinam em Vitória sob a orientação da técnica Mônica Queiroz, que assumiu o posto depois de Barbara Laffranchi, que deixou a equipe por problemas políticos com a Confederação Brasileira de Ginástica após a Olimpíada de Atenas/2004.