Ginástica reúne seleção olímpica Termina neste domingo, a partir das 10h30, no Clube Curitibano, em Curitiba (PR), o Torneio Internacional de Ginástica Olímpica Feminina, com Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. A equipe nacional terá as meninas da seleção olímpica permanente: Daniele Hypólito, Ana Paula Rodrigues, Caroline Molinari, Camila Comin, Laís Souza, Daiane dos Santos, Stefani Salani, Mariana Oliveira e Nayana Borghi. Para Daniele, a competição servirá como treinamento para o Campeonato Mundial por Aparelhos, em novembro, na Hungria.