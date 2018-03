Ginástica rítmica faz evento-teste em Atenas A equipe brasileira de ginástica rítmica embarcou nesta sexta-feira para o evento-teste da modalidade em Atenas, que começa na segunda-feira, com a fase eliminatória. O conjunto brasileiro se apresentará nos aparelhos cinco fitas e três arcos e duas bolas. As finais serão na terça-feira. Das seis ginastas, três são estreantes no conjunto: Larissa Barata, Tayanne Mantovanelli e Jennifer Oliveira. No Pan de São Domingos, em 2003, Tayanne, de 17 anos, foi bronze nas maças. No conjunto, o Brasil é bicampeão pan-americano. Completam a equipe, Ana Maria Maciel, Dayanne Camillo da Silva e Fernanda Cavalieri, sob a coordenação da técnica Bárbara Laffranchi e da auxiliar Camila Ferezin. Em Atenas, as brasileiras enfrentarão a Rússia, campeã do Pré-Olímpico de Budapeste, na Hungria, em 2003 - o Brasil foi nono colocado -, além de Bulgária, Bielo-Rússia, Itália, Ucrânia, Espanha, China e Grécia. Na terça-feira, deve chegar ao Brasil a equipe de ginástica artística, quinta no evento-teste.