Ginástica rítmica leva medalha inédita na Copa do Mundo

MINSK - A ginástica rítmica brasileira conseguiu um resultado inédito neste domingo. A seleção faturou pela primeira vez uma medalha em etapas da Copa do Mundo. O feito foi alcançado pelo conjunto três bolas e duas fitas, que terminou a etapa de Minsk, na Bielo-Rússia, na terceira colocação, conquistando o bronze. A equipe ainda ficou quinta posição na série com cinco pares de maças.

A medalha foi assegurada com a nota 16,133, um pouco atrás da própria Bielo-Rússia, que aproveitou o fato de estar em casa e levou o ouro com a nota 17,233. O resultado foi muito comemorado pela equipe brasileira, ainda mais pelo fato de que a seleção passou por uma renovação há apenas dois meses e algumas das ginastas participaram pela primeira vez de uma competição internacional.

"Estamos muito felizes com esse resultado. Não tenho palavras para descrever o que estamos sentindo", declarou a técnica Camila Ferezin. "Estar aqui recebendo os parabéns das russas, bielo-russas e de outras seleções, é muito bom. Foi um trabalho árduo. Metade deste grupo que está aqui compete pela primeira vez com a seleção."

Para Ferezin, esta medalha é apenas uma amostra do que a seleção pode fazer na Olimpíada de 2014, quando estará diante da torcida no Brasil. "Conseguir esta medalha no início de um ciclo olímpico, só mostra que podemos chegar ainda mais longe se conseguirmos apoio para participar de mais etapas como fazem as seleções campeãs."