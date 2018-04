Ginástica rítmica: Rússia é ouro e prata Com um total de 108.400 pontos, a russa conquistou a medalha de ouro na final geral individual de ginástica rítmica disputada neste domingo nos Jogos Olímpicos de Atenas. Sua companheira, Irina Tchachina, ficou com a medalha de prata, totalizando 107.325 pontos. A ucraniana Anna Bessonova, com 106.700 pontos, ganhou a medalha de bronze.