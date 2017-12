Ginástica: time masculino viaja nesta quarta para o Mundial A equipe brasileira masculina de ginástica embarca nesta quarta-feira para a Dinamarca, onde disputará o Campeonato Mundial, na cidade de Aarhus, a partir do dia 13 de outubro. O grupo conta com Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Michel Conceição, Victor Rosa e Luiz Augusto dos Anjos. Já a equipe feminina do Brasil está treinando desde a semana passada na Alemanha e também segue agora para a Dinamarca. A seleção conta com Daiane dos Santos, Laís Souza, Daniele Hypólito, Camila Comin, Juliana Santos e Bruna Costa. Entre os homens, a maior esperança do Brasil é Diego Hypólito, que tentará o bicampeonato na prova de solo. Ele conquistou a primeira medalha masculina para a ginástica brasileira em Mundiais, há dois anos, em Melbourne. ?Sei que serei apontado como favorito para ganhar a prova de solo porque sou o atual campeão mundial. Mas estou tranqüilo e nada vai fazer mudar a minha forma de agir e pensar. Sempre entrei nas competições com bastante humildade e concentrado?, afirmou Diego. ?Minha série no Mundial terá algumas mudanças. Ainda não foi decidido se vou competir na barra fixa, mas participarei nos outros aparelhos?.