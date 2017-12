Ginepri surpreende Robredo e agora espera por Federer O tenista espanhol Tommy Robredo, atual número oito do mundo, foi surpreendido e eliminado nesta quinta-feira pelo norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), nas oitavas-de-final do Masters Series de Madri, competição que conta pontos para o ranking da ATP e distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios. Ginepri precisou de apenas 1h29 para passar pelo espanhol. Por sinal, Robredo explicou que cumpriu o seu papel na competição, mesmo sendo eliminado de maneira precoce. "O tênis é assim, por isso não fico triste pelo resultado, uma vez que estou próximo de garantir presença no Masters Cup de Xangai (competição que reúne os oito melhores tenistas do ranking dos campeões)." Com este resultado, Ginepri vai enfrentar nas quartas-de-final o vencedor do duelo entre o suíço Roger Federer, número um do mundo, e o sueco Robin Soderling. Em outro jogo, o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave seis, também foi surpreendido e derrotado pelo checo Tomas Berdych por 2 a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. Agora, Berdych enfrentará o vencedor do jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o alemão Tommy Haas.