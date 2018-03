Ginóbili sonha alto com futuro na NBA Depois de conquistar o título do mais importante torneio de basquete do mundo pelo San Antonio Spurs, o ala-armador argentino Emanuel Ginóbili, de 26 anos, espera repetir o feito na próxima temporada da NBA. "As expectativas são as melhores. Quando a gente vence, se motiva a crescer." Mas antes de tentar repetir a excelente atuação de sua primeira temporada na NBA - foi o quarto jogador do Spurs com maior média por partida de minutos jogados nas finais (28 minutos) e o quinto na média de pontos (9,7) -, o argentino tem uma grande meta. "Quero jogar a Olimpíada de Atenas, mas sei que vai ser difícil conquistar uma vaga." Para chegar lá, a Argentina terá de passar pelo Pré-Olímpico. "O Canadá e o Brasil estão muito bem e vamos ter de trabalhar duro." Há um ano na NBA, Ginóbili está impressionado. "É inacreditável a organização da liga e como os veteranos estão em plena forma física. Os mais velhos, como o Karl Malone (40 anos), por exemplo, correm mais que os jovens", brincou.