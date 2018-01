Giovane prepara volta ao vôlei brasileiro Giovane, atacante da Seleção Brasileira de Vôlei, voltará a jogar no País na próxima temporada. Depois de passar quatro meses atuando na Itália, pela equipe do Cuneo, o jogador integrará o grupo da Telemig/Minas. No fim do ano passado, Giovane voltou a figurar entre os atletas mais visados no Brasil, por causa do ponto de saque que fez e deu ao Brasil o inédito título do Campeonato Mundial, na Argentina. Ambicioso, criou uma grande confusão ao romper o contrato com seu time, a Wizard/Suzano, ao receber uma proposta do Banespa/Mastercard. Leia mais no Jornal da Tarde