Giovane prova que aposentadoria está longe Apesar de a principal característica da seleção brasileira masculina de vôlei ser o trabalho em conjunto - prioridade no trabalho de Bernardinho, que assumiu o comando técnico em 2001 -, dois dos 12 atletas se destacaram individualmente na Copa do Mundo do Japão: o ponta Giovane, melhor atacante, e o líbero Escadinha, o mais eficiente em sua posição. Além do título inédito na competição e da vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004, os dois receberam US$ 50 mil de premiação. "Não vim para o Japão pensando em prêmios individuais, mas em conseguir a classificação para a Olimpíada. O que eu tinha em mente era que faria o meu melhor para ajudar o grupo a conquistar o seu objetivo", disse Escadinha, de 28 anos. Quando voltou a defender o Brasil na Olimpíada de Sydney/2000, depois de ficar um tempo no vôlei de praia, Giovane, de 33 anos, sofreu inúmeras críticas. De volta à melhor forma, o atacante ressaltou. "Não uso as críticas para me motivar, mas sim o fato de ser útil ao grupo. Agradeço ao Bernardinho por ter me dado essa oportunidade e por confiar em mim. O nome dele é trabalho e me identifico muito com isso." Ao lado do levantador Maurício - hoje na reserva de Ricardinho -, Giovane é o único remanescente do time campeão olímpico em Barcelona/92. Bernardinho fez questão de elogiar o trabalho dos dois jogadores. "Fico contente porque são dois rapazes que atribuem o próprio sucesso ao time. Esses dois prêmios simbolizam a força do nosso grupo", declarou o treinador, que destacou a postura de Giovane. "Algumas pessoas disseram que ele já estava no final da carreira e ele está aí, brincando de jogar vôlei. Não se trata só de carisma. O Giovane provou dentro de quadra que está em grande forma." Na lista dos melhores atacantes, o oposto Anderson só ficou atrás de Giovane. A seleção dos melhores da Copa do Mundo, além de Giovane e Escadinha, teria o japonês Yamamoto (maior pontuador e melhor jogador da competição), o italiano Sartoretti (sacador), e os servo-montenegrinos Nikola Grbic e Geric, que levaram os prêmios de melhor levantador e meio-de-rede, respectivamente.