Giovani dos Santos quer surpreender quenianos na São Silvestre

Líder do ranking nacional da meia-maratona, Giovani dos Santos chega à São Silvestre, nesta quarta-feira, como principal esperança brasileira para vencer a mais tradicional prova de corrida de rua do País. Depois de três quartos lugares, o corredor da equipe Pé de Vento acredita que pode surpreender os quenianos.

"Duas vezes estive com os quenianos até o décimo quilômetro e depois eles conseguiram abrir um pouco e ficou difícil de alcançar. Se conseguir ir com eles até a subida da Av. Brigadeiro (Luis Antônio), já seria uma motivação a mais porque o apoio da torcida pode me dar inspiração para quem sabe no final até vencer", comenta o brasileiro.

A São Silvestre voltou a ter parte do seu trajeto modificado para este ano, mas a chegada continua sendo na Av. Paulista, depois de os corredores enfrentarem a íngreme subida da Av. Brigadeiro Luis Antônio, vindos do centro de São Paulo.

Desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos venceu pela terceira vez, nenhum brasileiro sobe ao lugar mais alto do pódio. Giovani dos Santos quer encerrar esse jejum. "Este ano eu venho mais bem preparado do que em 2013 e com condições de brigar de igual para igual com eles. Se eu vir que o ritmo deles está no meu limite, vou acompanhar. Se estiver mais fraco, vou tentar escapar, não preciso seguir o que eles estiverem fazendo."