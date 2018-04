Giovani dos Santos sonha com vitória na São Silvestre

As esperanças da torcida brasileira mais uma vez estarão depositadas em Giovani dos Santos na Corrida de São Silvestre deste ano. Não será por acaso. O corredor foi o melhor brasileiro nas últimas duas edições da tradicional prova realizada em São Paulo. Motivado pelo quarto lugar em 2013 e em 2012, agora ele quer buscar a vitória.

Para tanto, Giovani intensificou os treinos nos últimos meses. Além da preparação na altitude de Campos do Jordão, como de costume, o atleta fez uma pequena mudança nos treinamentos. Ele vem variando o trabalho na altitude com os treinos tradicionais realizados por maratonistas.

"Ele está na melhor forma da carreira dele. A expectativa é melhorar em relação aos últimos anos", avalia o treinador de Giovani, Henrique Viana. "Não estou falando que ele vai ganhar a prova, porque isso também depende dos adversários, mas acho que ele vai correr melhor e conseguir uma marca muito boa."

O trabalho, na avaliação do técnico, já vem surtindo efeito. No início do mês, Giovani se sagrou tricampeão da Volta da Pampulha, em Belo Horizonte. "A Pampulha foi como um treinamento de luxo porque o trabalho foi feito para a São Silvestre. Até a programação do treino na altitude foi pensada assim, para otimizar o resultado em São Paulo", explica o técnico.