Giovano, exemplo de dedicação ao boxe Há quatro meses, a vontade de vencer era tudo o que Giovano Andrade possuía para insistir na carreira de boxeador. ?A falta de apoio era tanta, que em alguns dias não podia nem me alimentar direito. Isso prejudicava muito os treinos.? Depois de conseguir a ajuda de amigos e patrocinadores, o lutador de 33 anos deu novo rumo à carreira, iniciada em 1993: venceu torneios, começou a dar aulas de boxe para crianças e sonha em conquistar o título mundial dos pesos-pena, pela União Mundial de Boxe, que disputará, provavelmente em setembro, contra um russo, em São Paulo. No cartel, Giovano tem 44 combates, com 34 vitórias por nocaute, mas não dá importância aos números. ?Ainda não ganhei nada. Enfrento qualquer adversário como se fosse a primeira luta.? Na semana passada, ele venceu o argentino Ramon Ocampo, por nocaute, no Ginásio Baby Barioni, e ganhou a Taça Mercosul. Antes das lutas, Giovano não abre mão do ritual: ajoelhado num dos cantos do ringue, faz gestos de reverência, semelhantes aos utilizados pelos muçulmanos. ?Não tenho religião definida. Apenas agradeço e ofereço a Deus cada vitória.? Casado com uma argentina, é adepto do boxe daquele país, que define como ?agressivo e de muita movimentação?. Giovano conta com uma equipe de apoio de cerca de dez pessoas, entre assessores, treinadores e auxiliares, que promovem e organizam suas lutas. Concilia o boxe profissional com as aulas para crianças no Centro Esportivo Thomaz Mazzoni, da Prefeitura de São Paulo. ?Preparamos futuros campeões. É uma forma de manter as crianças longe das drogas e da criminalidade.? Giovano já teve a chance de se tornar campeão mundial, enfrentando o italiano Luigi Castiglioni, na Itália, em 1997. ?Derrubei o adversário três vezes e mesmo assim, perdi por pontos. Fui roubado daquela vez, mas agora não posso deixar escapar?, diz o lutador, que tem quatro filhos.