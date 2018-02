Gisele deixa o time do Finasa/Osasco Levantadora titular da Finasa/Osasco, Gisele pediu rescisão de contrato. Disse não ter conseguido se adaptar ao esquema de treinamento do time bicampeão brasileiro de vôlei, sob o comando do técnico José Roberto Guimarães. A atleta tinha vindo da MRV/Minas. Foi contratada em junho para a temporada 2004/2005 e solicitou a rescisão na segunda-feira. Após uma reunião, nesta quarta, o clube aceitou o pedido.