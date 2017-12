Gisele surpreende no triatlo em Santos A triatleta Gisele Bertucci venceu neste domingo a 13ª edição do Triatlo Internacional de Santos, na praia do Boqueirão, com tempo de 2h09m15, e se tornou a segunda brasileira a vencer a prova - em 2003, a ganhadora havia sido Sandra Soldan. Entre os homens, o campeão foi o norte-americano Victor Plata (1h53min24). A competição foi nas distâncias olímpicas: 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida. Gisele, de 23 anos, foi uma surpresa. "Nadei e pedalei bem. Geralmente não vou bem em provas de início de ano ou logo após o período de férias. Mas gosto desta prova de Santos. E sempre que estou no Brasil procuro prestigiar o evento", revelou a atleta. A segunda colocada foi Carla Moreno, com 2h12m59, seguida de Ana Cristina Boccanera, com 2h15m35. Na prova masculina,Victor Plata, atleta que representará os Estados Unidos na Olimpíada de Atenas, em agosto, chegou na frente do argentino Oscar Galíndez (1h53m45) e do norte-americano Greg Remaly (1h54m18). O melhor brasileiro foi Fabio Carvalho, quarto colocado (1h54m47).