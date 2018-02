Gladson, da fábrica para as pistas

Gladson Barbosa, de 28 anos, já fez de tudo na vida. Foi pedreiro, calheiro, operário. Mas nunca deixou o esporte - tanto que sua última empresa, a multinacional 3M, preferiu vê-lo correr a mantê-lo na linha de produção de fitas isolantes. "Eles disseram que eu dava mais lucro correndo do que trabalhando na fábrica", lembra, rindo, o mineiro de Montes Claros, mas radicado em Ribeirão Preto, interior paulista. Gladson, que amanhã participa da Corrida Internacional de São Silvestre, ganhou, assim, tempo para treinar e, o melhor, um patrocinador. Desde 2005, quando entrou para a equipe do Clube Pinheiros, Gladson tornou-se especialista nos 3 mil metros com obstáculos, uma das provas mais duras do atletismo - são sucessivas acelerações e saltos sobre os quatro obstáculos de madeira colocados na pista, com 76 cm de altura cada, e o "detalhe" de que à frente de um deles há um fosso cheio de água. Ainda que sua especialidade agora seja a pista, foi nas corridas de rua que Gladson começou a competir. No último domingo, foi o grande azarão da Corrida Pan-Americana, de 10 km, no Rio. Conquistou a liderança nos últimos 300 metros e venceu em 29min50. A participação nas provas de longa distância, contudo, só se justifica pelo sonho olímpico. E é pensando nos Jogos de Pequim que Gladson abriu mão de passar o último dia do ano em casa. Vai competir na prova paulistana que, apesar dos 15 km de extensão, faz parte do treinamento para a busca do índice. "Essas corridas fazem parte do programa de preparação, a base. O importante é que ele corra altos volumes, mas ainda sem um trabalho específico", diz o técnico Cláudio Castilho, responsável por encontrar a vocação de Gladson para a pista - ambos se conheceram durante o Sul-Americano de Cross Country, em 2005, no Uruguai. Gladson fez uma breve preparação para a São Silvestre em Campos do Jordão (SP), junto do maratonista José Telles, colega de clube. A busca pela vaga olímpica começa em fevereiro, quando o fundista competirá toda a temporada européia - ele está a 4s do índice. "Eu não tenho dúvida de que ele irá para a Olimpíada", diz Castilho, confiante. "Ele teve uma evolução enorme. Disputou apenas 10 provas em dois anos e meio e já conseguiu resultados expressivos." A vitória no Troféu Brasil, em maio, e o 4º lugar no Pan, em julho, são provas disso.