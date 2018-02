Globalização traz equilíbrio ao basquete feminino A maioria das jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete atua em clubes da Europa, onde se misturam a atletas de todos os países. A liga norte-americana WNBA está cada vez mais internacionalizada e até a Coréia do Sul já abriu suas portas às estrangeiras. É o basquete globalizado, que pode se refletir em equilíbrio no torneio olímpico de Atenas, em agosto. Para o técnico Antônio Carlos Barbosa, tirando o campeão olímpico e mundial Estados Unidos, o pódio dos Jogos "está aberto". "O Brasil vai fazer de tudo para estar nesse pódio", avisou o técnico, que considera ter uma seleção ainda mais competitiva que a dos Jogos de Sydney, em 2000, que conquistou a medalha de bronze já sem Paula e Hortência. Com as duas no time, nos Jogos de 1996, em Atlanta, a seleção perdeu dos EUA na final e ficou com a prata. Em Barcelona, em 92, primeira participação brasileira na história olímpica, o Brasil foi sétimo e penúltimo colocado - o basquete feminino estreou no programa olímpico em 76. As jogadoras concordam que o torneio olímpico deve ser equilibrado. "Temos 50% de chance de ficar na zona de medalhas, entre as quatro semifinalistas, e 50% de ficar fora. O nível mundial está muito igual. Se o Japão conseguiu bater a Coréia nos Jogos Asiáticos, tem méritos", afirmou a pivô Alessandra, de 30 anos e 1,98 m, que joga na Europa - fez uma temporada na Coréia - desde 97. Alessandra disputará sua terceira Olimpíada - é campeã mundial (1994) e dona de duas medalhas olímpicas. "Tem Austrália, Rússia, Japão no nosso grupo; EUA, China e Espanha no outro... Nossa, vai ser interessante", admitiu. A armadora Helen, de 31 anos e 1,75 m, que voltou ao Brasil casada com um espanhol depois de mais uma temporada na Europa, também fala de equilíbrio e do Japão. A preocupação com o jogo acelerado das asiáticas é justificada - as japonesas serão as adversárias de estréia, em 14 de agosto, pelo grupo A dos Jogos. "O Japão não é fácil. Acho que a Olimpíada de Atenas será uma das mais equilibradas de todos os tempos. Com exceção dos EUA, as outras seleções se equivalem. Não se pode descuidar um minuto. A equipe que estiver fortalecida mentalmente, souber enfrentar a pressão e pensar jogo a jogo chegará à fase decisiva", explicou. Helen acha que para chegar à final será preciso saber perder e ganhar na etapa de classificação e, imediatamente, pensar na partida seguinte. Depois do Japão, as brasileiras enfrentam Grécia (15 de agosto), Rússia (18), Nigéria (20) e Austrália (22). No grupo B dos Jogos estão EUA, China, Espanha, República Checa, Coréia e Nova Zelândia. Na primeira fase, no ginásio de Heleniko, classificam-se quatro equipes de cada chave. O mata-mata começa nas quartas-de-final (dia 25) e aí, é proibido perder. A semifinal (27) e a disputa de medalhas (28) serão no ginásio Olímpico. "A estréia contra o Japão não é jogo para brincar", disse Barbosa. O cruzamento é outro momento delicado. "Não quero ser quarto para não pegar os Estados Unidos, teoricamente o primeiro da outra chave, no jogo da morte. O ideal seria ser primeiro ou terceiro do grupo, para também escapar dos Estados Unidos na semifinal. Mas é melhor enfrentar Coréia, Espanha, República Checa ou China? Não dá para responder", avaliou o treinador, de 59 anos, que deve ser candidato a prefeito de Bauru (SP) pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS). O técnico acha que pode enfrentar os Jogos do equilíbrio com um grupo que reúne jogadoras de quatro gerações: as que participaram das seleções juvenis de 1989, como Janeth e Helen; de 1993, como Alessandra e Leila; de 1997, como Adrianinha e Kelly; e de 2003, como Érika - Iziane também é desse grupo, mesmo ausente do Mundial em que o Brasil foi vice-campeão. Barbosa já tem uma base: Adrianinha, Helen, Iziane, Janeth, Leila, Cíntia Tuiu, Kelly, Érika e Alessandra. "Temos boas opções", revelou. Em junho, o Brasil só treinou. Jogar, só em julho - sábado e domingo faz amistosos contra Cuba, no Rio. A seleção viaja para a Grécia em 29 de julho, onde disputará, na Ilha de Creta, o torneio Diamond Ball, com Nigéria e China no grupo. Na outra chave estão Coréia, Austrália e Grécia. Em seguida, se instala na Vila Olímpica de Atenas, à espera da estréia contra o Japão.