Globo exibirá os jogos do time nos sábados à tarde

A Rede Globo confirmou que vai retomar da Rede TV! os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas deve pôr no ar apenas os jogos em que o Corinthians estiver em campo. Os executivos da emissora sabem da importância da torcida do clube, a segunda maior do Brasil, atrás da do Flamengo, e não estão dispostos a perder essa importante fatia da audiência. A questão em discussão no momento é em que pedaço da congestionada grade de programação da emissora os jogos do Corinthians serão transmitidos. Em princípio, devem ganhar um horário especial aos sábados à tarde. Em 2007, a Rede TV! exibia uma partida por sábado, às 16 horas. "A verdade é que o time alavanca audiência e negócios graças à torcida, que vai assistir qualquer disputa, mesmo que seja com o Fubá Futebol Clube", diz o publicitário e corintiano Carlos Perrone, presidente da agência Pepper, do Grupo Newcomm, especializada em marketing esportivo. Sob o ponto de vista de Perrone, a receita publicitária do Corinthians poderá até melhorar na atual condição de "estrela máxima" da Segunda Divisão. "O time poderá negociar novos direitos de transmissão nessa condição, e assim recuperar perdas de receita que venha a ter nas negociação dos atuais patrocínios", diz ele. Até 2007, o Corinthians recebia R$ 21 milhões por ano referentes aos direitos de transmissão da Série A. Segundo o diretor financeiro do Clube dos 13, Paulo Peres, a cota vai cair pela metade em 2008. "Foi assim com Palmeiras, Grêmio, todo mundo que caiu para a Série B", diz. "Isso pode ser negociado para 2009, caso o Corinthians não suba. Para agora, é impossível." Ano que vem, portanto, o clube vai receber no máximo R$ 10,5 milhões. "Pode ser até menos, porque eles já pegaram um adiantamento da cota", conta Peres. Ainda em Porto Alegre, o presidente Andrés Sanchez comentou que pretendia rever os contratos de TV do clube. Em geral, os contratos com as grandes marcas têm cláusulas de rompimento do acerto em caso de rebaixamento do clube. O publicitário e torcedor do São Paulo Loy Barjas, sócio diretor da agência de publicidade F/Nazca S&S, não tem a mesma avaliação de Perrone. "Não acredito que só a camisa da torcida vá resolver a grave situação em que o Corinthians se meteu", avalia. "Culpa de uma administração vil." Como reflexo disso, é dado como certo que a multinacional Nike vá encerrar a parceria com o Corinthians, que, por contrato, só terminaria em 2009. "Isso é provável porque a companhia vinha com problemas de relacionamento com a direção do clube há mais de um ano, e não por causa do rebaixamento", explica Barjas. O outro patrocinador do Corinthians, a Samsung, renovou até o fim de 2008. Mas, segundo conta quem conhece a negociação, a renovação se deu em patamares abaixo do que a prática de outros times com torcidas tão influentes como a do Corinthians. A Samsung teria pago 20% menos do que a LG pagou para patrocinar o São Paulo.